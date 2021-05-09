مع اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك متشطب بالتكيفيات فى السخنة

(للبيع)
|استمتع بقعدة حلوة مع عيلتك ع اجمل شاطئ رملى فى ازها السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكان +2 حمام + تكيفيات ) قريب من افضل و ارقى الخدمات كافيهات و مطاعم و اكوا بارك و خدمات تانية اكتر كلها جمب شاليهك عشان تقدر تستمتع انت والعيلة باحلى مصيف فى ازهى السخنة بالتقسيط المريح واطول فترة سداد من غير اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وعيش مع عيلتك ع اجمل شاطئ رملى فى ازهى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ازهى- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|346,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093692
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