(For Sale)
|معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او في المكتب الان اصبح بإمكانك حجز عاملتك من سوفت كلين بس بمكالمة وحدة و بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246804
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar