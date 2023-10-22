معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او في المكتب الان اصبح بإمكانك حجز عاملتك من سوفت كلين بس بمكالمة وحدة و بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409