معمل تحاليل للبيع متشطب بالتكيفات امام سوق الدهب مباشره بمنطقة الداون تاون

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
معمل تحاليل للبيع متشطب بالتكيفات امام سوق الدهب وعلي شارع رئيسي ١٣٠ متر معمل 79 م بمول Pagoda بقلب الداون تاون بمقدم 277 الف باطول فترة سداد تصل الى 108 شهر من غير اى فوائد و هتستفاد بخدمات كتير منها : • مطاعم وكافيهات • مراكز ترفيهية • كاميرات مراقبة امن وحراسة علي مدار اليوم و خدمات تانية كتير باكتر من نظام سداد اختار اللى يناسب استثمارك كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و احجز مكانك بارقى مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: باجودا مول- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 277,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/8/2021
رقم الإعلان: 2102912
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