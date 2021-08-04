معمل تحاليل للبيع متشطب بالتكيفات امام سوق الدهب مباشره بمنطقة الداون تاون

معمل تحاليل للبيع متشطب بالتكيفات امام سوق الدهب وعلي شارع رئيسي ١٣٠ متر معمل 79 م بمول Pagoda بقلب الداون تاون بمقدم 277 الف باطول فترة سداد تصل الى 108 شهر من غير اى فوائد و هتستفاد بخدمات كتير منها : • مطاعم وكافيهات • مراكز ترفيهية • كاميرات مراقبة امن وحراسة علي مدار اليوم و خدمات تانية كتير باكتر من نظام سداد اختار اللى يناسب استثمارك كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و احجز مكانك بارقى مول بالعاصمة الادارية