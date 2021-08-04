معمل تحاليل للبيع متشطب بالتكيفات امام سوق الدهب مباشره بمنطقة الداون تاون

(للبيع)
|معمل تحاليل للبيع متشطب بالتكيفات امام سوق الدهب وعلي شارع رئيسي ١٣٠ متر معمل 79 م بمول Pagoda بقلب الداون تاون بمقدم 277 الف باطول فترة سداد تصل الى 108 شهر من غير اى فوائد و هتستفاد بخدمات كتير منها : • مطاعم وكافيهات • مراكز ترفيهية • كاميرات مراقبة امن وحراسة علي مدار اليوم و خدمات تانية كتير باكتر من نظام سداد اختار اللى يناسب استثمارك كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و احجز مكانك بارقى مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجودا مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|277,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102912
15,000 جنيه
7,500 جنيه
91,000 جنيه