(طلب عمل)
|معلم ومعلمة متابعة ورياضيات وانكليزي ولغة عربية وقرآن كريم بالأحساء خبرة ١٢ سنة في تدريس المنهج السعودي ولكل المراحل حاصلان على شهادة دبلوم الدراسات العليا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|0538288158
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|العنوان:
|الهفوف السلمانية- الأحساء
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097714
1 ريال
1 ريال
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14,000 ريال
14,000 ريال
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1 ريال
1,233 ريال
1 ريال
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14,000 ريال
1,000 ريال