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تفاصيل الإعلان
معلم ومعلمة متابعة ورياضيات وانكليزي ولغة عربية وقرآن كريم بالأحساء خبرة ١٢ سنة في تدريس المنهج السعودي ولكل المراحل حاصلان على شهادة دبلوم الدراسات العليا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 0538288158

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العنوان: الهفوف السلمانية- الأحساء
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097714
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة ترتيب صفوف الأنتظار

أجهزة ترتيب صفوف الأنتظار

(للبيع)

لا شك أن أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/6/2021
صورة الاعلان: مصدات السيارات الهيدوليكية

مصدات السيارات الهيدوليكية

(للبيع)

تعتبرالمصدات الأمنية العمودية ونصف الدائريه وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان والتحكم في عملية.
العنوان:

الجيزة - السعودية

1 ريال

22/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب علاقات عامة لمؤسسة دعاية واعلان

مطلوب علاقات عامة لمؤسسة دعاية واعلان

(فرصة عمل)

مطلوب اشخاص من الجنسين في العلاقات العامة لمؤسسة دعاية واعلان للتواصل واتس اب ( 0592136299 ).
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما على الفحم للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية

مطلوب معلم شاورما على الفحم للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية **مطلوب معلم شاورما على الفحم للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي:.
القسم: 

14,000 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية

وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

#عرض_وظيفي_متميز **وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -موظف ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية ويتر ولديه رخصة خليجية او سعودية سارية او منتهية او مص.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب استيوارد (عامل مطبخ) لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

عاجل مطلوب استيوارد (عامل مطبخ) لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب استيوارد لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية استيوارد (عامل مطبخ - ذكور ) خبرة لا تقل عن 3 سنوا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية هاوس كيبر (ذكور_اناث) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية موظفين استقبال (ذكور _اناث)خبرة لا تقل عن سن.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: الأكسس كنترول ( بصمة الوجه) _ عرض خاص

الأكسس كنترول ( بصمة الوجه) _ عرض خاص

(للبيع)

جهاز الحضور والأنصراف ( الأكسس كنترول ) عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: تاجير كراسي طاولات قهوجيين

تاجير كراسي طاولات قهوجيين

(للإيجار)

للحفلات والمناسبات قهوجيين وصبابين رجال ونساء كراسي طاوالات كل ماتحتاجهالخدمه المقدمه /امسيتي للحفلا.

1,233 ريال

19/6/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأشخاص والموظفين

بوابات دخول وخروج الأشخاص والموظفين

(للبيع)

لا شك أن البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلمين نجارين

مطلوب معلمين نجارين

(فرصة عمل)

ورشة نجاره بحاجه الى عدد ٢ نجار موبيليا وعدد ١ عامل نظافه.

اتصل

18/6/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة بالقصر الملكي لأمير سلمان بالمملكة العربية السعودية بالمسميات ا

وظائف شاغرة بالقصر الملكي لأمير سلمان بالمملكة العربية السعودية بالمسميات ا

(فرصة عمل)

#عرض_وظيفي_متميز **وظائف شاغرة بالقصر الملكي لأمير سلمان بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالي.
القسم: 

14,000 ريال

17/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب سائقين شاحنات و خلاطات خرسانة و مضخات

مطلوب سائقين شاحنات و خلاطات خرسانة و مضخات

(فرصة عمل)

تعلن شركة كبرى للخرسانة الجاهزة بالرياض عن حاجتها لسائقين شاحنات و خلاطات خرسانة و مضخات بشكل عاجل (.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

17/6/2021
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