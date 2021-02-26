(طلب عمل)
|معلم لغة إنجليزية مصري خبرة في تدريس المناهج المصرية و السعودية لمدة 22 عاما . حاصل كذلك على إجازة في القرآن الكريم من المسجد النبوي الشريف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أيمن فرج
|التليفون:
|00201129158554
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|العنوان:
|السنطة- السنطة
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085194
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