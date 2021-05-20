(فرصة عمل)
|التفاصيل معلم رياضيات جامعي لتدريس التفاضل والتكامل والرياضيات الهندسية والعامة لطلاب تحضيري هندسة وإدارة اعمال والجامعة الإلكترونيةوالكلية التقنية وكلية العلوم التطبيقية.بالاضافه الي اعداد لاختبار القدرات. خبره كبيره في التدريس داخل المملكه العربيه السعوديه .( حكومي - مدارس دولية ) خبرة طويلة بمجال التدريس& استخدام طرق تدريس مبسطة & حاصل علي دبلومة الخطوط العربية قدره على التعامل مع صعوبات تعلم ماده الرياضيات والتعامل مع الطلاب والطالبات ضعاف المستوى التواصل واتس اب فقط.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شادي احمد
|التليفون:
|0566560482
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|العنوان:
|المنصور- المنصور
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094480
30 ريال
30 ريال
30 ريال
1 ريال
500 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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