معلم رياضيات

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تفاصيل الإعلان
التفاصيل معلم رياضيات جامعي لتدريس التفاضل والتكامل والرياضيات الهندسية والعامة لطلاب تحضيري هندسة وإدارة اعمال والجامعة الإلكترونيةوالكلية التقنية وكلية العلوم التطبيقية.بالاضافه الي اعداد لاختبار القدرات. خبره كبيره في التدريس داخل المملكه العربيه السعوديه .( حكومي - مدارس دولية ) خبرة طويلة بمجال التدريس&amp; استخدام طرق تدريس مبسطة &amp; حاصل علي دبلومة الخطوط العربية قدره على التعامل مع صعوبات تعلم ماده الرياضيات والتعامل مع الطلاب والطالبات ضعاف المستوى التواصل واتس اب فقط.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شادي احمد
التليفون: 0566560482

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنصور- المنصور
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 21/5/2021
رقم الإعلان: 2094480
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة للبيع

برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة للبيع

(للبيع)

نحن بحثنا لك عن الأفضل والامثل نقدم لكم برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة رقم العرض: 667788 موديل سنة.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx للبيع

براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx للبيع

(للبيع)

يسعدنا ان نقدم لكم براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx برادة سامرو تغنيك عن البحث عن غيرها فهى الاختيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: كونتينر براده 20 قدم مستورد للبيع من أوروبا

كونتينر براده 20 قدم مستورد للبيع من أوروبا

(للبيع)

نقدم لكم عرضنا النادر فهو لا يتكرر كثيرا كونتينر براده 20 قدم مستورد للبيع من أوروبا رقم العرض : 179.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

معلمة مصرية لتأسيس وتعليم القراءة والكتابة ومعالجة صعوبات التعلم في تبوك ومتابعة طلاب المرحلة الابتد.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D Max

مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D Max

(طلب عمل)

تصميم ديكور واجهات كلادينج -مولات- محطات وقود-واجهات فنادق-مدارس-اندية رياضية-مطاعم. تقديم افكار عص.
القسم: 

500 ريال

19/5/2021
صورة الاعلان: مستلزمات المطاعم الحديثة والكافيهات

مستلزمات المطاعم الحديثة والكافيهات

(للبيع)

إن كنت تبدأ فى تاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة فلدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

19/5/2021
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صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات خارجي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض - السعودية

مطلوب مندوبين مبيعات خارجي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض - السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مندوب مبيعات لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض *الشروط :- - خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمندوب مبيعات .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض – السعودية

مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض – السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض **الشروط :- - خبرة لا تقل عن عامين في مجال مبيعات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة

احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي كاميرات مراقبة مخفية KDM – 6414 لمراقبة كاملة تامة للعديد من ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود سيو – LK – P43 طابعة توفرلكم السرعة ف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: مهندس معماري وديكور داخلي

مهندس معماري وديكور داخلي

(طلب عمل)

أنا مهندس معماري وديكور داخلي أبحث عن وظيفة بدوام كامل في الخبر أو الدمام متقن للمخططات المعمارية وا.
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

مدرسة خصوصي لجميع المواد بلا استثناء ومتابعة جميع الصفوف خبرة كبيرة في تأسيس الصفوف الأولية وتعليم ا.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

16/5/2021
صورة الاعلان: شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch

شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch

(للبيع)

لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/5/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

مرايا للكشف أسفل السيارة، مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اسفل الس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/5/2021
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