معلم اللغة الانجليزية وآدابها جامعة عين شمس- باحث تربوى جامعة دمياط

(طلب عمل)
|A teacher of English language and literature-Ain Shams University An educational searcher -Damietta University
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود صبرى محمد أنيس
|التليفون:
|0572078983-01226270421
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|العنوان:
|- مدينة دمياط الجديدة - مدينة جمصة
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099271
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6,000 جنيه
4,500,000 جنيه
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2 جنيه
1,200 جنيه
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