معلم إنجليزي

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السعودية (حائل) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
معلم إنجليزي خبرة في الجامعة والسنة التحضيرية و تأسيس المرحلتين المتوسطة والثانوية دورات تدريبية للأطفال دورات تعليم الكبار كورسات محادثة واختبارات القياس وارامكوا والايلتس وجميع اختبارات تحديد المستوى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو مروان
التليفون: 0543739508

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العنوان: حايل- حايل
حائل -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/10/2020
رقم الإعلان: 2070811
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

(للبيع)

- جهاز مراقبة وتتبع بعدستين - عدسة خارجية وعدسة داخلية تصور ليلي ونهاري ابيض واسود فقط - يدعم مدخل ذ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)

مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

(للبيع)

جهاز اكسس كنترول اقفال ابواب الكترونية ZKteco القفل الالكترونى F18 لدى شركة Zkteco : جهاز التحكم بال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/10/2020
صورة الاعلان: دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراة

دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراة

(فرص)

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية والتعليم عن بعد ومشاريع التخرج والخطط.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/10/2020
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف انواعها الترجمة الطبية، والقانوني.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/10/2020
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صورة الاعلان: عشب صناعي توريد وتركيب وتنسيق وتصميم الحدائق والملاعب الرياضية

عشب صناعي توريد وتركيب وتنسيق وتصميم الحدائق والملاعب الرياضية

(للبيع)

ضوء إمكانية الاستعاضة عن العشب الطبيعي بآخر صناعي يبدو طبيعي الشكل والمظهر بنسبة 98 % . ولكنه يتميز .
العنوان:

مكة - السعودية

35 ريال

22/10/2020
صورة الاعلان: صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

(فرص)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: تصميم ديكور بصورة واقعية واحترافية 3D

تصميم ديكور بصورة واقعية واحترافية 3D

(فرص)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: احتاج فني صيانة

احتاج فني صيانة

(فرصة عمل)

احتاج فني صيانة جوالات للتواصل معي 0566301022.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/10/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس

جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس

(للبيع)

العرض مقدم للمتاجر و التموينات و المحلات و البقالة وغيرها مكونات الاجهزة جهاز حاسب الى عالى الجودة ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,200 ريال

20/10/2020
صورة الاعلان: بوابات اشتراكات النوادى الرياضية بالكارت دوارة مروحه

بوابات اشتراكات النوادى الرياضية بالكارت دوارة مروحه

(للبيع)

بوابات اشتراكات نوادى الجيم بوابات عد الافراد بوابات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة بوابات تحكم فى مر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى المكاتب الهندسيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس معماري تصميم

مطلوب لكبرى المكاتب الهندسيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس معماري تصميم

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الهندسيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس معمارى تصميم : *خبره من 5 : 10 سنوات . *خ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات نقل العفش فى السعوديه ( جده ) :

مطلوب لكبرى شركات نقل العفش فى السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات نقل العفش فى السعوديه ( جده ) : مشرف نقل عفش خبرة 3 : 10 سنوات . خبرة فى السعوديه .
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: معلم ورق جدران دهانات

معلم ورق جدران دهانات

(طلب عمل)

نعمل جميع الدهانات وورق الحاط والفوم وبديل الرخام وتريب ورق ذهبي نحن نعمل بمهنيه واحتراف لا مجال لل.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

14/10/2020
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