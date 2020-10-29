(طلب عمل)
|معلم إنجليزي خبرة في الجامعة والسنة التحضيرية و تأسيس المرحلتين المتوسطة والثانوية دورات تدريبية للأطفال دورات تعليم الكبار كورسات محادثة واختبارات القياس وارامكوا والايلتس وجميع اختبارات تحديد المستوى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو مروان
|التليفون:
|0543739508
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|العنوان:
|حايل- حايل
حائل - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070811
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1 ريال
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35 ريال
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3,200 ريال
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