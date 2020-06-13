معلمين و معلمات لغة عربية لغير الناطقين للعمل بالساعة بالدولار Online

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تفاصيل الإعلان
معلمين و معلمات لغة عربية لغير الناطقين للعمل بالساعة بالدولار Online مطلوب معلمين و معلمات لغة عربية لغير الناطقين بها حديثى التخرج (يوجد تدريب مجانى) لابد من توافر انترنت ثابت العمل بنظام الساعة الدفع بالدولار سيتم تدريبكم مجانا تواصل معنا واتساب بنفس الرقم لن يتم الالتفات لاى رسائل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: top master
التليفون: 01005064264

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العنوان: أول مكرم عبيد - مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060728
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