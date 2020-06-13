معلمين و معلمات لغة عربية لغير الناطقين للعمل بالساعة بالدولار Online مطلوب معلمين و معلمات لغة عربية لغير الناطقين بها حديثى التخرج (يوجد تدريب مجانى) لابد من توافر انترنت ثابت العمل بنظام الساعة الدفع بالدولار سيتم تدريبكم مجانا تواصل معنا واتساب بنفس الرقم لن يتم الالتفات لاى رسائل