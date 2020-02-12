معلمين ومعلمات خصوصي لكافة المواد والمناهج بالمدينة

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تفاصيل الإعلان
تواصل مع أفضل مجموعة من المعلمين والمعلمات المتميزين علميا ومهنيا وأخلاقيا ، وذلك لتدريس جميع المواد لكافة المناهج ( حكومي وأهلي وانترناشونال) من الابتدائي إلى الجامعه ، وبأسعار مخفضة جدااااا ، في جميع أنحاء المملكة ، للتواصل واتس أو جوال 0590293035
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أم كنان
التليفون: 0590293035

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: النزهه٢- النزهه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3 ريال
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052539
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة 195 م واجهة بحرى بالبوابة التانية حدائق الاهرام

شقة 195 م واجهة بحرى بالبوابة التانية حدائق الاهرام

(للبيع)

شقة 195 م واجهة بحرى بالبوابة التانية حدائق الاهرام تنقسم ال - 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

682,500 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع تطل ع الاهرامات فى صن كابيتال

شقة للبيع تطل ع الاهرامات فى صن كابيتال

(للبيع)

شقة للبيع باطلالة مميزة ع الاهرامات فى صن كابيتال بجوار المتحف المصرى الكبير وع بعد دقائق من مطار سف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقتك متشطبة وباقل سعر فى العاصمة الادارية

شقتك متشطبة وباقل سعر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

باقل سعر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل خدماتك وعيش برفاهية من غير مثيل واستمتع بافضل نادى صح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بحرى تطل ع افضل view بالعاصمة الادارية

شقة للبيع بحرى تطل ع افضل view بالعاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقة بحرى فى تاون جيت بالعاصمة الادارية تطل ع اجمل view للبحيرات الصناعية وحمامات السباحة 195 م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك متشطبة بالكامل فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

امتلك شقتك متشطبة بالكامل فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

شقتك متشطبة بالكامل فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 155م (ريسبشن +3 غرف +مطبخ +تراس +3 حمام ) قريبة من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)

لو تعبت من الدوشة وبتفكر على مكان هادى تسكن فيه . أعالى العقارية بتقدم لك. شقق للبيع فى بنها بالتق.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

12/2/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع بحديقة خاصة فى 6 اكتوبر

شقة للبيع بحديقة خاصة فى 6 اكتوبر

(للبيع)

شقة للبيع بحديقة مميزة فى 6 اكتوبر قريبة من المتحف المصرى وع اجمل view للاهرامات وابو الهول وقريبة م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

239,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل للسعوديه ( الرياض ) *********************** محاسب شرط - تجارة محاسبة انجليزي او اجادة ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: أسعار تكييفات يونيون إير و خصومات كتيير

أسعار تكييفات يونيون إير و خصومات كتيير

(للبيع)

بنقدملك قائمه أسعار تكييفات يونيون_إير : 1.تكييف_يونيون_اير_اى_كول 1.5 ح بارد بلازما ديجيتال5,700 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش

شاليه للبيع دور اول بتراس وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من مطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة واستمتع بهواية الصيد ع ماري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شاليه بروف للبيع فى لاسيرينا بالم بيتش

شاليه بروف للبيع فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

بروف مميز امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

121,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش

شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش

(للبيع)

استمتع بكل خدماتك الموجودة اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت عشان تاخد احلى جولة باليخت واستلم شا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: فى راس سدر شاليهك استلام فورى

فى راس سدر شاليهك استلام فورى

(للبيع)

امتلك شاليه استلام فورى 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مرسى الي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: لاول مرة هتمتلك مكتب باقل مقدم فى االعاصمة الادارية

لاول مرة هتمتلك مكتب باقل مقدم فى االعاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك مكتب ادارى 26م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية قريب من الحى الحكومى والمد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: مكتبك في العاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح

مكتبك في العاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)

مكتبك في مول sixty العاصمة الادارية الجديدة في اميز مول بالعاصمة لانه يقع في الحي الحكومي امام وزارة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

246,000 جنيه

12/2/2020
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