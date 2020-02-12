معلمين ومعلمات خصوصي لكافة المواد والمناهج بالمدينة

(فرصة عمل)
|تواصل مع أفضل مجموعة من المعلمين والمعلمات المتميزين علميا ومهنيا وأخلاقيا ، وذلك لتدريس جميع المواد لكافة المناهج ( حكومي وأهلي وانترناشونال) من الابتدائي إلى الجامعه ، وبأسعار مخفضة جدااااا ، في جميع أنحاء المملكة ، للتواصل واتس أو جوال 0590293035
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أم كنان
|التليفون:
|0590293035
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|العنوان:
|النزهه٢- النزهه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052539
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