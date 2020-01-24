(طلب عمل)
|يتوفر لدينا من المغرب معلمين وجبات سريعة خبرة عالية بالهمبرغر وطاكوس وكافة أنواع سندويشات السناك يتميزون بالخبرة والكفاءة وحسن الخلق و خبرة كافية للعمل والاشراف على محلات وجبات سريعة بمستوى راقي جدا. للاستفادة من خدماتنا نرحب بطلباتكم واستفساراتكم تواصلوا معنا عبر ارقامنا التالية : الجوال + واتساب 00212680352557 التابت 00212524475826
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050318
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم