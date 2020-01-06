معلمين عصائر محترفين جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)
|يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال يثقن عمل جميع أنواع المشروبات الباردة والعصائر الفريش وسلطات الفواكه بكل أنواعها يبدعون في التقديم ويبتكرون الجديد دائما تحس في أعمالهم فن وابداع جميلا يرقي الى مستوى تطلعات الزبون يراهنون أنة من يدخل المحل مرة واحدة لن يفكر في البحث عن بديل أو مكان آخر يملكون قدرة خارقة في كسب وجلب الزبائن هؤلائي الأفضل فسارعوا ليكونوا معكم شركة الأسمر نور الغرب الاستقدام الأول بالمغرب موبايل +واتساب 00212664082617 البريد الالكتروني contact
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212664082617
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|العنوان:
|- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047872
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