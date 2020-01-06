معلمين شاي و قهوه جاهزون للاستقدام

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تفاصيل الإعلان
نتوفر من الجنسية المغربية على أمهر معلمين شاي وقهوة ذو خبرة عالية في المشروبات الساخنة والشاي المغربي الأصيل للطلب والاستفسار​ شركة الأسمر نور الغرب الاستقدام الأول بالمغرب موبايل +واتساب 00212608012819 البريد الالكتروني contact@alasmarjob.com تابعونا على موقعنا الالكتروني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212664082617

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047860
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صورة الاعلان: صطاف مطاعم جاهز للاستقدام - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

صطاف مطاعم جاهز للاستقدام

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- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

نحن شركة الأسمر نور الغرب منذ سنوات نوفر عمالة خبيرة واستقدامها الى عملائنا بدول الخليج العربي بما ل.
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6/1/2020
صورة الاعلان: معلمين شاورما محترفين جاهزون للاسقدام - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

معلمين شاورما محترفين جاهزون للاسقدام

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الأسمر نور الغرب نتوفر من المغرب على معلمين شاورما متخصصين في القص والتتبيل وشك دجاج ولحم ولهم عدة خ.
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6/1/2020
صورة الاعلان: معلمين عصائر محترفين جاهزون للاستقدام - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

معلمين عصائر محترفين جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال يثقن عمل جميع أنواع المشروبا.
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اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب لشركة مطاعم في السعودية مدير مطعم _ شيف ريسي _مساعد شيف _ جزارين - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب لشركة مطاعم في السعودية مدير مطعم _ شيف ريسي _مساعد شيف _ جزارين

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب لشركة مطاعم في المملكة العربية السعودية التخصصات التالية : _ مدير مطعم عدد 2 الراتب ابتداء من .
القسم: 

1 درهم

4/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية بأماكن مختلفة - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية بأماكن مختلفة

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية بأماكن مختلفة ( فندق 4 نجوم // شركة تموين للأغدية الجاهزة //سل.
القسم: 

1 دولار

30/12/2019
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي . - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي .

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب توفر العمالة المغربية من مختلف التخصصات تزيين وتجميل:(كوافيرات-خبيرات مكياج-خبيرات ت.
القسم: 

1 درهم

23/12/2019
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صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم جميع العمالة المغربية المهنية والحرفية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب تستقدم جميع العمالة المغربية المهنية والحرفية

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب للاستقدام الاول بالمغرب توفر لكم كافة التخصصات من العمالة المغربية المهنية والحرفية .
القسم: 

1 درهم

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشركة تموين وأغذية مجمدة بالمملكة السعودية مدراء مطعم - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب للعمل بشركة تموين وأغذية مجمدة بالمملكة السعودية مدراء مطعم

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

حسب مقابلات مباشرة عبر السكايب: مطلوب للعمل بشركة تموين وأغذية مجمدة بالمملكة السعودية التخصصات الات.
القسم: 

اتصل

20/12/2019
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم جميع العمالة المغربية لدول الخليج العربي . - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب تستقدم جميع العمالة المغربية لدول الخليج العربي .

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

الى السادة وسيدات اصحاب المؤسسات والمطاعم والمحلات والمراكز والفنادق مهتمين للاستقدام من المغرب نحن .
القسم: 

1 درهم

17/12/2019
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب توفر لكم جزارين خبرة باضخم المجازر والاسواق التجارية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب توفر لكم جزارين خبرة باضخم المجازر والاسواق التجارية

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

نوفر لكم جزارين ذو خبرة وتقنيات في تقطير داخل المجازر والاسواق تجارية ممتازة هذفنا رفع شعار المصداقي.
القسم: 

1 درهم

17/12/2019
صورة الاعلان: استقدام اصطاف مطاعم و فنادق من الجنسية المغربية عبر شركة الخليج جوب - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

استقدام اصطاف مطاعم و فنادق من الجنسية المغربية عبر شركة الخليج جوب

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

نحن شركة الخليج جوب منذ سنوات ونحن نوفر عمالة من الجنسية المغربية واستقدامها الى عملائنا بدول الخليج.
القسم: 

1 دولار

17/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب طباخين للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب طباخين للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

**حسب مقابلات مباشرة ** مطلوب لشركة بالمملكة العربية #السعودية الوظائف التالية : #طاهي_تنفيذي : يسا.
القسم: 

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: استقدام معلمي مشويات من المغرب من الجنسية المغربية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

استقدام معلمي مشويات من المغرب من الجنسية المغربية

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر معلمين مشويات من الجنسية المغربية يتميزن لهم دراية عالية في مجال المشويات يتميزن بالكفاءة في ا.
القسم: 

1 درهم

12/12/2019
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم معلمين تخصص بيتزا خبرة بارقى المطاعم جاهزين للعمل - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب تستقدم معلمين تخصص بيتزا خبرة بارقى المطاعم جاهزين للعمل

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مكتب الخليج جوب للإستقدام يتوفر لدينا من المغرب معلمين متخصصين في عمل البيتزا و المعجنات يتميزون : _.
القسم: 

1 درهم

12/12/2019
صورة الاعلان: استقدام معلمين حلويات من المغرب تخصص الحلويات الغربية و الاوربية و المغربية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

استقدام معلمين حلويات من المغرب تخصص الحلويات الغربية و الاوربية و المغربية

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب يتوفر لديها معلمين حلويات من الجنسية المغربية تخصص الحلويات الغربية و الاوربية و الم.
القسم: 

1 درهم

12/12/2019
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