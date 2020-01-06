معلمين شاي و قهوه جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)
|نتوفر من الجنسية المغربية على أمهر معلمين شاي وقهوة ذو خبرة عالية في المشروبات الساخنة والشاي المغربي الأصيل للطلب والاستفسار شركة الأسمر نور الغرب الاستقدام الأول بالمغرب موبايل +واتساب 00212608012819 البريد الالكتروني contact@alasmarjob.com تابعونا على موقعنا الالكتروني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212664082617
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047860
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 دولار
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 دولار
اتصل
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم