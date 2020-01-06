معلمين شاورما محترفين جاهزون للاسقدام

(طلب عمل)
|الأسمر نور الغرب نتوفر من المغرب على معلمين شاورما متخصصين في القص والتتبيل وشك دجاج ولحم ولهم عدة خلطات للتتبيل خبرات في مطاعم تركيه نرحب بطلباتكم واستفسارتكم تواصلو معنا لنزودكم بافضل ما لدينا من العماله المدربه والمؤهله للعمل لديكم تواصلو معنا شركة الأسمر نور الغرب الاستقدام الأول بالمغرب موبايل +واتساب 00212664082617 البريد الالكتروني contact@alasmarjob.com تابعونا على موقعنا الالكتروني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212664082617
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|العنوان:
|- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047868
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