معلمين شاورما محترفين جاهزون للاسقدام

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صورة الاعلان: معلمين شاورما محترفين جاهزون للاسقدام - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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الأسمر نور الغرب نتوفر من المغرب على معلمين شاورما متخصصين في القص والتتبيل وشك دجاج ولحم ولهم عدة خلطات للتتبيل خبرات في مطاعم تركيه نرحب بطلباتكم واستفسارتكم تواصلو معنا لنزودكم بافضل ما لدينا من العماله المدربه والمؤهله للعمل لديكم تواصلو معنا شركة الأسمر نور الغرب الاستقدام الأول بالمغرب موبايل +واتساب 00212664082617 البريد الالكتروني contact@alasmarjob.com تابعونا على موقعنا الالكتروني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212664082617

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047868
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20/12/2019
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- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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القسم: 

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(فرصة عمل)

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القسم: 

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12/12/2019
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم معلمين تخصص بيتزا خبرة بارقى المطاعم جاهزين للعمل - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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مكتب الخليج جوب للإستقدام يتوفر لدينا من المغرب معلمين متخصصين في عمل البيتزا و المعجنات يتميزون : _.
القسم: 

1 درهم

12/12/2019
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استقدام معلمين حلويات من المغرب تخصص الحلويات الغربية و الاوربية و المغربية

(فرصة عمل)

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القسم: 

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12/12/2019
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