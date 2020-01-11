معلمين سندويشات من المغرب جاهزين للاستقدام

(طلب عمل)
|معلمين سندويشات من المغرب و تونس خبرة عالية بالهمبرغر وكافة أنواع سندويشات السناك يتميزن بالخبرة و الكفاءة و حسن الخلق للاستفادة من خدماتنا شركة الأسمر نور الغرب يرحب بطلباتكم تواصلوا معنا / موبايل + واتساب:00212608012819
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212664082617
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|العنوان:
|- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048423
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