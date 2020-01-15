معلمين سلطات ومقبلات من المغرب وتونس

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تفاصيل الإعلان
مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا من المغرب معلمين سلطات ومقبلات بخبرة عالية تألقوا في كل الأماكن التي اشتغلوا بها وتركوا طابعا جيدا تميزوا ب -الجدية في العمل -انجاز المطلوب ليحققوا دائما الهدف ويكونوا الأفضل المرجو التواصل معنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212608012819

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: تبوك- تبوك
تبوك -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049233
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كوفيرات من داخل المغرب عبر شركة الأسمر

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15/1/2020
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