معلمين جبص و نجارة ورخام والومنيوم

متوفر من المغرب على مجموعة حرفيين في التخصصات الاتية: جبص بورد، وديكور. الومنيوم مطابخ وابواب، وشبابيك. نجار موبيليا. ومعلمين رخام وسيراميك. فنيين ديكور على الرخام. مجموعة، شابة محترفة لمن يود استقدامهم التواصل على هدا الرقم 00212699838596