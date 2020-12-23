معلمين جبص و نجارة ورخام والومنيوم

(فرصة عمل)
|متوفر من المغرب على مجموعة حرفيين في التخصصات الاتية: جبص بورد، وديكور. الومنيوم مطابخ وابواب، وشبابيك. نجار موبيليا. ومعلمين رخام وسيراميك. فنيين ديكور على الرخام. مجموعة، شابة محترفة لمن يود استقدامهم التواصل على هدا الرقم 00212699838596
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اوسكار
|التليفون:
|00212699838696
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|العنوان:
|انفا- انفا
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083067
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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