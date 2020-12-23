معلمين جبص و نجارة ورخام والومنيوم

(فرصة عمل)

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: معلمين جبص و نجارة ورخام والومنيوم - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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متوفر من المغرب على مجموعة حرفيين في التخصصات الاتية: جبص بورد، وديكور. الومنيوم مطابخ وابواب، وشبابيك. نجار موبيليا. ومعلمين رخام وسيراميك. فنيين ديكور على الرخام. مجموعة، شابة محترفة لمن يود استقدامهم التواصل على هدا الرقم 00212699838596
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اوسكار
التليفون: 00212699838696

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العنوان: انفا- انفا
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 7/2/2021
رقم الإعلان: 2083067
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مطلوب عدد 4 طباخات للعمل بقصر أميري بالامارات الراتب 3000 درهم اماراتي

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة مستر كونطاكت توفر لكم عملات منزليات بحسب اختياركم هنا يمكنكم اجاد عملات نظافة و طبخات و مربيات .

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23/12/2020
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