معلمين بيتزا و معجنات من المغرب و تونس

(طلب عمل)
|مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا من المغرب معلمين بيتزا و معجنات ذوي خبرة كبيرة تألقوا في كل الأماكن التي اشتغلوا بها وتركوا طابعا جيد تميزوا بالجدية في العمل وانجاز المطلوب ليحققوا دائما المطلوب ويكونوا الأفضل الهدف لديهم دائما أن ينجزوا الأفضل ويجعلوا زبائنهم يرتبطون بهم وبأعمالهم نوفر الأفضل لكم المرجو التواصل معنا الهاتف : 00212664082617 الايميل : contact@alasmarjob.comm
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|+212608012819
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097935
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14,000 ريال
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