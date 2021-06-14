معلمين بيتزا و معجنات من المغرب و تونس

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تفاصيل الإعلان
مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا من المغرب معلمين بيتزا و معجنات ذوي خبرة كبيرة تألقوا في كل الأماكن التي اشتغلوا بها وتركوا طابعا جيد تميزوا بالجدية في العمل وانجاز المطلوب ليحققوا دائما المطلوب ويكونوا الأفضل الهدف لديهم دائما أن ينجزوا الأفضل ويجعلوا زبائنهم يرتبطون بهم وبأعمالهم نوفر الأفضل لكم المرجو التواصل معنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.Com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212608012819

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096988
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