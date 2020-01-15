معلمين برجر و سندويشات جاهزين للعمل

شركة الأسمر توفر معلمين برجر و سندويشات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزن بالخبرة المتميزة و الكفاءة العالية و حسن الخلق و هم على اتم استعداد للعمل لديكم -الخبرة و الحرفية -تحضير كافة انواع البرجر و السندويشات يمكنكم التواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com