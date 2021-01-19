(طلب عمل)
|معلمه متابعه يوميه وحل الواجبات المدرسيه جميع المواد للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والمواد العلميه للمرحله الثانويه للتواصل ٠٥٤١٩٩٠٩٨٧ المدينه المنوره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|معلمه في المدينه المنوره
|التليفون:
|0541990987
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|العنوان:
|- حي النصر
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080618
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل