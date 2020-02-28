معلمة مصريه تأسيس ومتابعة رياض اطفال وصفوف اوليه بالرياض

انا معلمة متابعة وتأسيس لرياض الأطفال KG وصفوف أولية، مصرية مقيمة في الرياض أبحث عن عمل أجيد التدريس لغة عربيه وتحفيظ قرأن وحساب ولغة انجليزية وحل الواجبات الدراسية،اجيد التعامل مع الأطفال في سن الروضة والبلاي وأعمل على تنمية مهاراتهم وسلويكاتهم، ولدى خبرة سابقة في مجال التدريس لكافة المناهج الدراسية، للتواصل موبايل: 0561750265 واتساب فقط :0568746717