معلمة مصريه تأسيس ومتابعة رياض اطفال وصفوف اوليه بالرياض

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
انا معلمة متابعة وتأسيس لرياض الأطفال KG وصفوف أولية، مصرية مقيمة في الرياض أبحث عن عمل أجيد التدريس لغة عربيه وتحفيظ قرأن وحساب ولغة انجليزية وحل الواجبات الدراسية،اجيد التعامل مع الأطفال في سن الروضة والبلاي وأعمل على تنمية مهاراتهم وسلويكاتهم، ولدى خبرة سابقة في مجال التدريس لكافة المناهج الدراسية، للتواصل موبايل: 0561750265 واتساب فقط :0568746717
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ام شهد
التليفون: 0569617390

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- 992
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/3/2020
رقم الإعلان: 2055947
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معلمة رياضيات وانجليزي بالرياض جميع المراحل - في الرياض السعودية

معلمة رياضيات وانجليزي بالرياض جميع المراحل

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

معلمة رياضيات وانجليزي بالرياض متخصصة في تدريس طالبات الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة جميع المر.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

28/2/2020
صورة الاعلان: دكتور سامي لعمل البحوث - في الرياض السعودية

دكتور سامي لعمل البحوث

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

دكتور جامعي خبرة ثلاثون سنة في عمل بحوث وخطط الأبحاث تخرج ماجستير دكتوراه حل واجبات الجامعات السعودي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: معلم متميز متابعة وتاسيس شرق الرياض - في الرياض السعودية

معلم متميز متابعة وتاسيس شرق الرياض

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مشرف تربوي . معلم متميز. شرق الرياض. العمر 49 خبرة 28 عام بالمنهج السعودى والمصرى .لمتابعة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث - في الرياض السعودية

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث التربوية والتكنولوجية والقانونية والاقتص.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدرس تربية فنية - في الرياض السعودية

مطلوب مدرس تربية فنية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مؤسسة تنظيم معارض وفعاليات ثقافي بحاجة الى معلم تربية فنية ( متعاون ) خلال الفترة المسائية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: أفضل معلم / معلمه خصوصي للمراجعة النهائية لجميع التخصصات - في الرياض السعودية

أفضل معلم / معلمه خصوصي للمراجعة النهائية لجميع التخصصات

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

لدينا نخبه متميزه من أفضل المعلمين والمعلمات خصوصي في جميع أنحاء المملكة ، المتخصصين في المراجعة الن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/12/2019
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager