معلمة مصريه تأسيس ومتابعة رياض اطفال وصفوف اوليه بالرياض

(طلب عمل)
|انا معلمة متابعة وتأسيس لرياض الأطفال KG وصفوف أولية، مصرية مقيمة في الرياض أبحث عن عمل أجيد التدريس لغة عربيه وتحفيظ قرأن وحساب ولغة انجليزية وحل الواجبات الدراسية،اجيد التعامل مع الأطفال في سن الروضة والبلاي وأعمل على تنمية مهاراتهم وسلويكاتهم، ولدى خبرة سابقة في مجال التدريس لكافة المناهج الدراسية، للتواصل موبايل: 0561750265 واتساب فقط :0568746717
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ام شهد
|التليفون:
|0569617390
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|العنوان:
|الرياض- 992
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055947
100 ريال
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1 ريال
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