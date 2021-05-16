معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة مصرية لتأسيس وتعليم القراءة والكتابة ومعالجة صعوبات التعلم في تبوك ومتابعة طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، تدريس مواد لغتي ورياضيات وانجليزي ومتابعة لكامل الحقيبة المدرسية وتأسيس بالفترة الصيفية لمرحلة ما قبل الدراسة بالاضافة الى تحفيظ القرآن وتحسين الخط العربي وذلك باستخدام طرق مبتكرة للتدريس عن بعد للتواصل / موبايل + واتساب: 0503225902 لازم يكونوا أولادنا متأسسين ١٠٠ ٪ عشان ندخل المدارس بقوة تأسيس كامل من الصفر للقراءة والكتابة تأسيس عربي رياضيات انجليزي وتأسيس انترناشونال