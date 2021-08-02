معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة والكتابة والإملاء ومعالجة الضعف القرائي والكتابي والاملائي ومعالجة صعوبات التعلم ومتابعة المواد لغتي رياضيات انجليزي علوم للمراحل تمهيدي ابتدائي متوسط وتحسين مستوى الطالب ومسا عدة في توصيل المعلومة بسهولة ومرونة في تبوك التدريس ببيت الطلاب - تأسيس بالفترة الصيفية لمرحلة ما قبل الدراسة بالاضافة الى تحفيظ القرآن وتحسين الخط العربي و تقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء وذلك باستخدام طرق مبتكرة