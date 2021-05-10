معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)
|مدرسة خصوصي لجميع المواد بلا استثناء ومتابعة جميع الصفوف خبرة كبيرة في تأسيس الصفوف الأولية وتعليم القراءة والكتابة والمتابعه للمرحله، الابتدائيه والمتوسطة، خبرة أكثر من 10 سنوات - متابعة دورية للدروس وحل الواجبات المدرسية و تذليل صعوبات اللغة الانجليزية والرياضيات للطلاب والطالبات خبرة في تعليم الكبيرات وتذليل الصعوبات التعلم وتحفيز الطلاب والطالبات على المراجعة والمتابعة والتهيئة للدخول للعام الدراسي الجديد بنشاط ، للتواصل جوال- واتس 0503225902
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ام اسراء
|التليفون:
|0503225902
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|العنوان:
|- تبوك
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093977
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