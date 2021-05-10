معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

مدرسة خصوصي لجميع المواد بلا استثناء ومتابعة جميع الصفوف خبرة كبيرة في تأسيس الصفوف الأولية وتعليم القراءة والكتابة والمتابعه للمرحله، الابتدائيه والمتوسطة، خبرة أكثر من 10 سنوات - متابعة دورية للدروس وحل الواجبات المدرسية و تذليل صعوبات اللغة الانجليزية والرياضيات للطلاب والطالبات خبرة في تعليم الكبيرات وتذليل الصعوبات التعلم وتحفيز الطلاب والطالبات على المراجعة والمتابعة والتهيئة للدخول للعام الدراسي الجديد بنشاط ، للتواصل جوال- واتس 0503225902