معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

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تفاصيل الإعلان
مدرسة خصوصي لجميع المواد بلا استثناء ومتابعة جميع الصفوف خبرة كبيرة في تأسيس الصفوف الأولية وتعليم القراءة والكتابة والمتابعه للمرحله، الابتدائيه والمتوسطة، خبرة أكثر من 10 سنوات - متابعة دورية للدروس وحل الواجبات المدرسية و تذليل صعوبات اللغة الانجليزية والرياضيات للطلاب والطالبات خبرة في تعليم الكبيرات وتذليل الصعوبات التعلم وتحفيز الطلاب والطالبات على المراجعة والمتابعة والتهيئة للدخول للعام الدراسي الجديد بنشاط ، للتواصل جوال- واتس 0503225902
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ام اسراء
التليفون: 0503225902

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - تبوك
تبوك -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 16/5/2021
رقم الإعلان: 2093977
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch

شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch

(للبيع)

لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/5/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

طابعة الكروت البلاستيكية الذكيّة طابعة ذات وجه واحد طابعة ذات وجهين وذات التغليف الأمني سهولة الإستخ.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

مرايا للكشف أسفل السيارة، مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اسفل الس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: بوابات وانظمة التحكم المختلفه فى حركة السيارات

بوابات وانظمة التحكم المختلفه فى حركة السيارات

(للبيع)

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/5/2021
صورة الاعلان: جهاز كشف الأمتعة والحقائب xray

جهاز كشف الأمتعة والحقائب xray

(للبيع)

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - .
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

8/5/2021
صورة الاعلان: كوالين فندقيه

كوالين فندقيه

(للبيع)

يوجد مجمعه من الكوالين الفندقيه المتميزه للفنادق والوحدات الفندقيه تستخدم عن طريق الكارت وبها بطاريه.
العنوان:

عسير - السعودية

300 ريال

8/5/2021
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صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد

بوابات دخول الافراد

(للبيع)

يوجد مجموعه من بوابات دخول وخروج الافراد بوابات الترن استايل والفلاب بارير وبوابات الخدمات تستخدم فى.
العنوان:

عسير - السعودية

اتصل

8/5/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)

يمتازجهاز الإنذار بأنه لاسلكي فلا يوجد أي أسلاك تربط اللوحة الرئيسية بالحساسات مما يوفرفي وقت التركي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/5/2021
صورة الاعلان: الشاشات الذكية للعروض التفاعلية

الشاشات الذكية للعروض التفاعلية

(للبيع)

شاشات العروض التفاعلية تعتبر شاشات التفاعل الاكتروني من اهم وسائل العرض الحديثة اذا انها تقوم بعرض ا.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

6/5/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

مناداة المطاعم والكافيهات اللاسلكي جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العم.

اتصل

6/5/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف

اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف

(للبيع)

أجهزة حضور وانصراف بالبصمة تقدم مؤسسة رحاب التنمية أجهزة حضور والانصراف بالبصمة بتقنية عالية و كفاء.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/5/2021
صورة الاعلان: بوابات الافراد الالكترونية المتطورة

بوابات الافراد الالكترونية المتطورة

(للبيع)

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/5/2021
صورة الاعلان: عرض شهر رمضان علي أنظمة الكاشير شامل التركيب والتدريب لكل المحلات والمطاعم

عرض شهر رمضان علي أنظمة الكاشير شامل التركيب والتدريب لكل المحلات والمطاعم

(للبيع)

عرض خاص علي نظام كاشير مناسب لجميع المحلات التجارية بجميع انحاء المملكة العرض شامل الاجهزة مع برنام.

3,400 ريال

5/5/2021
صورة الاعلان: بيجر المطاعم الدائري والمستطيل

بيجر المطاعم الدائري والمستطيل

(للبيع)

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

5/5/2021
صورة الاعلان: برادة بورق هولندى للبيع بسعر منافس

برادة بورق هولندى للبيع بسعر منافس

(للبيع)

نقدم لكم عرضنا المميز جدا براد من نوع (بورق Burg )هولندي مع مبرد كارير فيكتور 1800 موديل 2007 رقم ال.
العنوان:

القصيم - السعودية

30 ريال

2/5/2021
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