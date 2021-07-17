معلمة مصرية تأسيس صيفي ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

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تفاصيل الإعلان
معلمة خصوصية للتأسيس وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء ومتابعة المواد رياضيات انجليزي علوم للمراحل تمهيدي ابتدائي متوسط خبرة 10 سنوات بالتدريس متابعة دورية المواد وشرح وحل الواجبات. وتحسين مستوي الطالب ومساعدته في توصيل المعلومة بسهولة ومرونة. مع أخذ الاجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الطالب تبوك التدريس ببيت الطلاب للتواصل واتس 0503225902
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ام اسراء
التليفون: 0503225902

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Alaziziah Dist.- Tabuk
تبوك -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 47,911 ريال
تاريخ الإعلان: 26/7/2021
رقم الإعلان: 2100625
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صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(فرص)

- في تبوك السعودية

معلمة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
العنوان:

تبوك - السعودية

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

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- في تبوك السعودية

معلمة خصوصية مصرية الجنسية للتأسيس في تبوك - متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في .
العنوان:

تبوك - السعودية

6,648 ريال

29/6/2021
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

- في تبوك السعودية

متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة وا.
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1 ريال

21/5/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

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- في تبوك السعودية

معلمة مصرية لتأسيس وتعليم القراءة والكتابة ومعالجة صعوبات التعلم في تبوك ومتابعة طلاب المرحلة الابتد.
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20/5/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

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- في تبوك السعودية

مدرسة خصوصي لجميع المواد بلا استثناء ومتابعة جميع الصفوف خبرة كبيرة في تأسيس الصفوف الأولية وتعليم ا.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

16/5/2021
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