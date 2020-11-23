معلمة لغة عربية لغير الناطقين بها لدي خبرة سنة في التدريس أستطيع تحمل ضغط الشغل وإعطاء المعلومات بطريقة سهلة وسريعة ومفيدة ويستفيد منها الطالب وتدرس الاساليب والطرق للعرب للتدريس الاجانب درست طلاب من الهند ومن ماليزيا ومن تركيا