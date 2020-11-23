(طلب عمل)
|معلمة لغة عربية لغير الناطقين بها لدي خبرة سنة في التدريس أستطيع تحمل ضغط الشغل وإعطاء المعلومات بطريقة سهلة وسريعة ومفيدة ويستفيد منها الطالب وتدرس الاساليب والطرق للعرب للتدريس الاجانب درست طلاب من الهند ومن ماليزيا ومن تركيا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أفنان
|التليفون:
|0796184002
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|العنوان:
|JORDEN- Irbid
إربد - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 دولار
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074935
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20 دينار
10 دينار
110 دينار