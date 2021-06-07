معلمة قدرات في المدينه المنوره

(طلب عمل)
|أستاذة القدرات والتحصيلي خبرة وحاصلة على شهادة تدريب TOT وعمل اختبارات مستمرة ونماذج ورقي ومحوسب بالإضافة إلى التاسيس من البداية وتكثيف المحاضرات كل محاضرة ساعتين كمى ولفظى المدينه المنوره حي النصر للتواصل 0540290978
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|معلمة قدرات وتحصيلي
|التليفون:
|0540290978
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|العنوان:
|- حي النصر
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096136
1 ريال
100 ريال
11,411 ريال
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1 ريال
490,000 جنيه
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1 ريال
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1 ريال
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