معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(فرص)
|معلمة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي علوم للمراحل الابتدائي ومتوسط عمل مراجعة كاملة وشاملة علي المنهج ومساعدة الطالب علي تحسين مستواه في حالة عدم تأسيس الطالب من الروضة واول ابتدائي الي المتوسط البدء بكورس تأسيس الطالب من البداية حتي الكتابة والقراءة بطلاقة والاملاء وتاسيسه في الرياضيات حصص مكثفة رياضيات وانجليزي للصفوف من اول الي سادس ابتدائي وتأسيس انجليزي من البداية حتي التحدث بطلاقة تبوك للتواصل واتس 0503225902
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء
|التليفون:
|0503225902
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|العنوان:
|- تبوك
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100189
6,648 ريال
(طلب عمل)- في تبوك السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال