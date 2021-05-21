معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(فرص)
|معلمة خصوصية مصرية الجنسية للتأسيس في تبوك - متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة والكتابة والإملاء ومعالجة الضعف القرائي والكتابي والاملائي ومعالجة صعوبات التعلم ومتابعة المواد لغتي رياضيات انجليزي علوم للمراحل تمهيدي ابتدائي متوسط وتحسين مستوى الطالب ومسا عدة في توصيل المعلومة بسهولة ومرونة في تبوك التدريس ببيت الطلاب - تأسيس بالفترة الصيفية لمرحلة ما قبل الدراسة بالاضافة الى تحفيظ القرآن وتحسين الخط العربي و تقوية القراءة والكتابة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء
|التليفون:
|0503225902
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|العنوان:
|Khalaf Bn Shubah St. Alsulaimaniah Dist.- Tabuk
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,648 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098329
(طلب عمل)- في تبوك السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال