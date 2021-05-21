معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

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تفاصيل الإعلان
معلمة خصوصية مصرية الجنسية للتأسيس في تبوك - متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة والكتابة والإملاء ومعالجة الضعف القرائي والكتابي والاملائي ومعالجة صعوبات التعلم ومتابعة المواد لغتي رياضيات انجليزي علوم للمراحل تمهيدي ابتدائي متوسط وتحسين مستوى الطالب ومسا عدة في توصيل المعلومة بسهولة ومرونة في تبوك التدريس ببيت الطلاب - تأسيس بالفترة الصيفية لمرحلة ما قبل الدراسة بالاضافة الى تحفيظ القرآن وتحسين الخط العربي و تقوية القراءة والكتابة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسراء
التليفون: 0503225902

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العنوان: Khalaf Bn Shubah St. Alsulaimaniah Dist.- Tabuk
تبوك -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,648 ريال
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098329
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صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

- في تبوك السعودية

متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة وا.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

21/5/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

- في تبوك السعودية

معلمة مصرية لتأسيس وتعليم القراءة والكتابة ومعالجة صعوبات التعلم في تبوك ومتابعة طلاب المرحلة الابتد.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

- في تبوك السعودية

مدرسة خصوصي لجميع المواد بلا استثناء ومتابعة جميع الصفوف خبرة كبيرة في تأسيس الصفوف الأولية وتعليم ا.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

16/5/2021
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