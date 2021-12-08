معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)
|معلمة خصوصية للتأسيس وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء ومتابعة المواد رياضيات انجليزي علوم للمراحل تمهيدي ابتدائي متوسط خبرة 10 سنوات بالتدريس متابعة دورية المواد وشرح وحل الواجبات. وتحسين مستوي الطالب ومساعدته في توصيل المعلومة بسهولة ومرونة. مع أخذ الاجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الطالب تبوك التدريس ببيت الطلاب للتواصل واتس 0503225902
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ام اسراء
|التليفون:
|0503225902
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|العنوان:
|- تبوك - حي السليمانية
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|85 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114526
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