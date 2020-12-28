معلمة تأسيس ومتابعة وحل اختبارات تأسيس تمهيدي وابتدائي متوسط

(طلب عمل)
|معلمة متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة والكتابة والإملاء ومعالجة الضعف القرائي والكتابي والاملائي ومعالجة صعوبات التعلم ومتابعة المواد لغتي رياضيات انجليزي علوم للمراحل تمهيدي ابتدائي متوسط وتحسين مستوى الطالب ومسا عدة في توصيل المعلومة بسهولة ومرونة في تبوك التدريس ببيت الطلاب جوال رقم / موبايل + واتساب: 0503225902 ملحوظة : التدريس ببيت الطلاب 3 حصص بالأسبوع مدة الحصة نفس زمن حصة المدرسة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ام اسراء
|التليفون:
|0503225902
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- تبوك
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077822
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل