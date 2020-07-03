معلمات للتأسيس والمتابعة وصعوبات التعلم في جميع أنحاء المملكة

(فرصة عمل)
|معلمات تأسيس ومتابعة وشرح الدروس وتحفيظ القرآن بالتجويد وتعليم القراءة والكتابة بالطريقة النورانية وشرح الرياضيات بطريقة سهلة وبسيطة ومشوقة وعمل تمارين للتأكد من الفهم خبرة 10 سنوات في التأسيس ومعالجة صعوبات التعلم بطرق منهجية ، في جميع أنحاء المملكة . للتواصل معنا واتس أو جوال ، نرسل لكم رقم المعلمة 0531429936
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أم أروى
|التليفون:
|0531429936
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062190
100 ريال
100 ريال
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