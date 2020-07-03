معلمات للتأسيس والمتابعة وصعوبات التعلم في جميع أنحاء المملكة

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تفاصيل الإعلان
معلمات تأسيس ومتابعة وشرح الدروس وتحفيظ القرآن بالتجويد وتعليم القراءة والكتابة بالطريقة النورانية وشرح الرياضيات بطريقة سهلة وبسيطة ومشوقة وعمل تمارين للتأكد من الفهم خبرة 10 سنوات في التأسيس ومعالجة صعوبات التعلم بطرق منهجية ، في جميع أنحاء المملكة . للتواصل معنا واتس أو جوال ، نرسل لكم رقم المعلمة 0531429936
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أم أروى
التليفون: 0531429936

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 4/7/2020
رقم الإعلان: 2062190
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