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الغني عن التعريف من خبراء صناعه الأثاث المركز العربي للأثاث المكتبي كرسي ويندي ثابت يتميز بالخامه من الفوم المضغوط ويحتوي على شاسيه حرف C يستخدم في المستشفيات والعيادات والشركات وفي جميع المصالح الحكوميه بسعر مميز جدا فقط 700 جنيه يُشحن لجميع محافظات مصر اطلبه الان. للتواصل موبايل وواتس اب لطلب العرض 01023335926 / 01030816953 مواعيد العمل من 9 صباحا الي 9 مساءا طوال الاسبوع عدا يوم الجمعة لو عندك اي استفسار اتصل بينا او ابعت لينا رسالة وهنرد عليك مباشرةً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المركز العربى للاثاث المكتبى
التليفون: 01023335926

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العنوان: المحله الكبرى ميدان المشحمه- المحله الكبرى
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2021
رقم الإعلان: 2081336
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صورة الاعلان: مععروض للبيع - في الغربية مصر

مععروض للبيع

(للبيع)

- في الغربية مصر

اقتني الآن من المركز العربي للأثاث كرسي ماش طبي كود ( C-222B ) يتميز الكرسي الماش باليدات النيلون ا.
العنوان:

الغربية - مصر

2,450 جنيه

24/1/2021
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