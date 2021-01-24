مععروض للبيع

الغني عن التعريف من خبراء صناعه الأثاث المركز العربي للأثاث المكتبي كرسي ويندي ثابت يتميز بالخامه من الفوم المضغوط ويحتوي على شاسيه حرف C يستخدم في المستشفيات والعيادات والشركات وفي جميع المصالح الحكوميه بسعر مميز جدا فقط 700 جنيه يُشحن لجميع محافظات مصر اطلبه الان. للتواصل موبايل وواتس اب لطلب العرض 01023335926 / 01030816953 مواعيد العمل من 9 صباحا الي 9 مساءا طوال الاسبوع عدا يوم الجمعة لو عندك اي استفسار اتصل بينا او ابعت لينا رسالة وهنرد عليك مباشرةً