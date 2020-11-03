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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مععروض للبيع - في الغربية مصر

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اقتني الآن من المركز العربي للأثاث كرسي ماش طبي كود ( C-222B ) يتميز الكرسي الماش باليدات النيلون القابله للتحريك لأعلى ولأسفل يتميز بوجود مكينتين تحكم الأولى تتحكم في تحريك الكرسي لأعلى وأسفل والآخرى تتحكم في تثبيت وضع الكرسي اهتزاز فقط او شيزلونج يتميز الكرسي بالماش المقوى الغير قابل للهبوط بعد فترات جلوس طويله هيكل الكرسي من النيلون المقوى ذو المتانه العاليه متوفر اللون الأسود السعر مفاجأه 2450 جنيه توجد أسعار خاصه للكميات يُشحن لجميع محافظات مصر، اطلبه الان.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المركز العربى للاثاث المكتبى
التليفون: 01025578005

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العنوان: المحله الكبرى ميدان المشحمه- المحله الكبرى
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,450 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081148
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مربيات,راعيا ت مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات

مربيات,راعيا ت مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

مربيات,راعيات مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع انواع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات بالسعودية

مطلوب شيف مخبوزات بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مخبوزات أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 ريال

24/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف ماكولات لبنانية

مطلوب شيف ماكولات لبنانية

(طلب عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف سخن خبرة في الاكلات اللبنانية للعمل لدي مطعم لبناني با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: استمتع بالمناظر الطبيعية وامتلك شاليهك بروف في العين السخنة

استمتع بالمناظر الطبيعية وامتلك شاليهك بروف في العين السخنة

(للتقسيط)

استمتع بالاجازة علي شاطئ رملي من غير صخورفالسخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس بمقدم 164 الفـ فقط و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معانا وامتلك شاليهك في العين السخنة

استمتع بهواية الصيد معانا وامتلك شاليهك في العين السخنة

(للتقسيط)

عشان راحتك و سعادتك تهمنا شاليهك بروف عشان تقدر تستمع بلمة الصحاب و حفلات الشواه بمساحة 90م(2غرفة +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

24/1/2021
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صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

💥اقوي عرض للتشطيب في مصر💥 (سعر المتر 1100جنيه) ⭐مع ماس ايجيبت ⭐ -ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya

امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya

(للبيع)

شقه للبيع *بمنطقه*R8 * بالعاصمه الاداريه كمبوند*Dejoye* مساحه الشقه :137متر (3غرف نوم + مطبخ + ريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده

امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده

(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السياحي وعلي 3شواراع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

418,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه

(للإيجار)

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع في ارقي المناطق في العاصمة الجديدة وعيش الرفاهية

شقه للبيع في ارقي المناطق في العاصمة الجديدة وعيش الرفاهية

(للتقسيط)

امتلك شقتك بمقدم90 الف بس بالقرب اما منطقة البنوك في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: اخصائيات طوارئ

اخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: مهندسين مدنى وكهرباء سينيور تصميم

مهندسين مدنى وكهرباء سينيور تصميم

(فرصة عمل)

لكبرى المكاتب الاستشارية بالدمام ب المملكة العربية السعودية مهندسين سينيور كهرباء ومدنى تصميم خبرة 1.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: مسئول تسويق محطات وقود

مسئول تسويق محطات وقود

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى محطات الوقود ب الدمام ب المملكة العربية السعودية مسئولين تسويق خبرة فى المجال راتب مميز.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض

مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : *السن لا يزيد عن 30 س.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/1/2021
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