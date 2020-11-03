مععروض للبيع

اقتني الآن من المركز العربي للأثاث كرسي ماش طبي كود ( C-222B ) يتميز الكرسي الماش باليدات النيلون القابله للتحريك لأعلى ولأسفل يتميز بوجود مكينتين تحكم الأولى تتحكم في تحريك الكرسي لأعلى وأسفل والآخرى تتحكم في تثبيت وضع الكرسي اهتزاز فقط او شيزلونج يتميز الكرسي بالماش المقوى الغير قابل للهبوط بعد فترات جلوس طويله هيكل الكرسي من النيلون المقوى ذو المتانه العاليه متوفر اللون الأسود السعر مفاجأه 2450 جنيه توجد أسعار خاصه للكميات يُشحن لجميع محافظات مصر، اطلبه الان.