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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مععروض للبيع - في الغربية مصر

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عروض راس السنه من المركز العربى للاثاث المكتبى كرسى ماش مستورد طبى مكتب 120 سم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المركز العربى للاثاث المكتبى
التليفون: 01025578005

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العنوان: المحله الكبرى ميدان المشحمه- المحله الكبرى
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079061
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة في الاغذية

جهاز قياس درجة الحرارة في الاغذية

(للبيع)

جهاز قياس درجة الحرارة في الاغذية • الجهاز مثالي للاستخدام في الصناعات الغذائيه وتطبيقات عامه اخري .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

1 جنيه

7/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بالعاصمه الاداريه بكمبوند بارك لين

شقه للبيع بالعاصمه الاداريه بكمبوند بارك لين

(للبيع)

شقه للبيع بالعاصمه الاداريه في العاصمه الاداريه بمطقه R7من حي السفارات مساحه الشقه *150متر تقسمه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

7/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

7/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

موظفين للرد علي استفسارات العملاء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طلاب وخريجين – تامين ص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى السعوديه مهندس كهرباء

مطلوب للعمل فى السعوديه مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

•خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى كهرباء المبانى و انظمه الانذار و الاطفاء •حاصل على شهاده الاوشا و CPR •.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/1/2021
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صورة الاعلان: نوفر خادمات,راعيا ت مسنين,مربيات بجميع المحافظات

نوفر خادمات,راعيا ت مسنين,مربيات بجميع المحافظات

(طلب عمل)

نوفر خادمات,راعيات مسنين,مربيات بجميع المحافظات01223333060 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع عصائر الفواكهه فى السعوديه ( الدمام ) : فنى ماكينه تتر اباك ( العبوات الكرتونيه ).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الشيكولاته والحلويات بالسعوديه ( الدمام ) : مدير تسويق بالشروط الأتيه : * لا يزيد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المدارس الانترناشيونال فى السعوديه ( الرياض ) : *معلم أو معلمه أحياء ( مرحله ثانوى ) . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(مطلوب)

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج 1- استشاريين اسنان خبره في تقويم ( دكتوراه خبره لات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين جلدية لمستشفى بالطائف

مطلوب استشاريين جلدية لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذا.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,444 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه .
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت : *مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه حد قصى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: احجز شقه بمنطقه كمبوندDEjoyeالعاصمه الاداريه

احجز شقه بمنطقه كمبوندDEjoyeالعاصمه الاداريه

(للبيع)

شقه للبيع يافضل مكان كمبوند Dejoye بالعاصمه الاداريه تطل علي (الحي الدبلوماسي) بمنطقهR8 مساحه الشق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

7/1/2021
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