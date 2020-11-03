مععروض للبيع

(للبيع)
|عروض راس السنه من المركز العربى للاثاث المكتبى كرسى ماش مستورد طبى مكتب 120 سم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المركز العربى للاثاث المكتبى
|التليفون:
|01025578005
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|العنوان:
|المحله الكبرى ميدان المشحمه- المحله الكبرى
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079061
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