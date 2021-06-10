(للبيع)
|معروض مخزن للبيع 1000م ببرج العرب ويوجد ايضا مخازن للايجارمساحات تبدا من 500م الى 25000م ببرج العرب والعامريه وميرغيم وام زغيو سعر المتر م نطقه متغطيه 18ج والمتر الفاضى 3ج 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096637
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