معروض مخزن للبيع 1000م ببرج العرب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
معروض مخزن للبيع 1000م ببرج العرب ويوجد ايضا مخازن للايجارمساحات تبدا من 500م الى 25000م ببرج العرب والعامريه وميرغيم وام زغيو سعر المتر م نطقه متغطيه 18ج والمتر الفاضى 3ج 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/6/2021
رقم الإعلان: 2096637
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

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7,000 جنيه

10/6/2021
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شقة للبيع فى الحي المتميز مدينه بدر امام العاصمة الإدارية استلام فورى شقق

(للبيع)

شقة للبيع فى الحي المتميز مدينه بدر امام العاصمة الإدارية استلام فورى شقق للبيع بمساحات متنوعه استلا.
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10/6/2021
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مطلوب طبيب بيطرى تسمين دواجن لمزرعة كبرى بمدينة ابها بالسعودية

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العنوان:

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30 ريال

10/6/2021
صورة الاعلان: 2.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

2.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

(فرصة عمل)

2.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات.
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10/6/2021
صورة الاعلان: 1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق •.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مصمم جرافك محترف

مطلوب مصمم جرافك محترف

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصمم جرافك محترف للعمل لدي مطبعة اوفست متخصصة في طباعة العلب.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 ريال

10/6/2021
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صورة الاعلان: . مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي

. مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي •خبره لا تقل عن 3 سنين •خبره في صيانه مضخات الاطفاء و المصا.
العنوان:

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10/6/2021
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استمتع بجمال الطبيعة والمساحات الخضراء وامتلك شاليهك في جازي باي

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العنوان:

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90,000 جنيه

10/6/2021
صورة الاعلان: أمن شباب فقط

أمن شباب فقط

(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

2,500 جنيه

10/6/2021
صورة الاعلان: امن داخل مول التجمع الخامس

امن داخل مول التجمع الخامس

(فرصة عمل)

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن.
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القسم: 

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10/6/2021
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(للإيجار)

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العنوان:

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10/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Time Part

مطلوب مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Time Part

(فرصة عمل)

تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقن.
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القاهرة - مصر
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4,000 جنيه

10/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظف استقبال

مطلوب موظف استقبال

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظفين استقبال أن يكون لديه مؤهل عالى حديثى التخرج لبق ويجيد الإ.
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10/6/2021
صورة الاعلان: مدير موارد بشريه - مدير تقنيه معلومات

مدير موارد بشريه - مدير تقنيه معلومات

(مطلوب)

مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية 1-مدير موارد بشرية خبره لا تقل عن 5 سنوات فى السعودية ارسال ا.
العنوان:

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اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك شالية واستمتع بالجو الرائع في جازي باي

فرح اولادك وامتلك شالية واستمتع بالجو الرائع في جازي باي

(للبيع)

عشان راحتك وسعادتك تهمنا امتلك شاليهك في جازي باي 95 م يشمل ( 3 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

10/6/2021
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