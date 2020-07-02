معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

(فرص)
|Master Contact Company هي شركة توظيف مثل: خادمة ، حاضنة أطفال ، مربية ، ممرضة أو شخص مسن ، حارس أمن ، سائق . إلخ. مثال على الملف الشخصي الذي نقدمه: - سيدة تنظيف مغربية - مربية ، جليسة أطفال ، سائق ، حارس ، طباخ ، بستاني ، نحن ملتزمون بـ: - ضمان بديل "حقيقي" - ملف كامل في كل ملف تعريف نختاره لك. يجب أن تطمئن مرحبًا بكم في مكاتبنا .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|master
|التليفون:
|0645823886
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|العنوان:
|hay-hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062112
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36 دولار
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300 درهم
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1 درهم