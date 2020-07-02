معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
Master Contact هي شركة صنعت لتسهيل الحياة اليومية للأشخاص المعالين وتجلب لهم راحة الحياة في المنزل. نحن نقدم لمحات تتكيف مع احتياجات الشركات وواقع سوقها وأهداف قادتها. يتم اختيار مرشحينا بعناية لضمان خدمة مستقرة من أجل مرافقتك كل يوم بثقة ، طموحنا: تسهيل الرعاية المنزلية للضعفاء. لدينا حاليا مساعدين منزليين. دورهم هو رعاية المهام المتعلقة براحة عملائنا. وتتمثل مهمتهم الرئيسية في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النظافة والنظافة المثالية لبيئتهم: - صيانة الكتان ، - الكي ، - التسوق ، - تحضير الوجبة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: master
التليفون: 0645823886

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العنوان: hay-hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2020
رقم الإعلان: 2062504
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صورة الاعلان: مكتب الوافي المغربي للاستقدام - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مكتب الوافي المغربي للاستقدام

(للبيع)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مكتب الوافي المغربي لخدمات عامة واستقدام يعلن عن تقديم خدماته للاشخاص والشركات بالسعودية والخليج الع.

اتصل

2/7/2020
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