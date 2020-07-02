معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

(فرصة عمل)
|Master Contact هي شركة صنعت لتسهيل الحياة اليومية للأشخاص المعالين وتجلب لهم راحة الحياة في المنزل. نحن نقدم لمحات تتكيف مع احتياجات الشركات وواقع سوقها وأهداف قادتها. يتم اختيار مرشحينا بعناية لضمان خدمة مستقرة من أجل مرافقتك كل يوم بثقة ، طموحنا: تسهيل الرعاية المنزلية للضعفاء. لدينا حاليا مساعدين منزليين. دورهم هو رعاية المهام المتعلقة براحة عملائنا. وتتمثل مهمتهم الرئيسية في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النظافة والنظافة المثالية لبيئتهم: - صيانة الكتان ، - الكي ، - التسوق ، - تحضير الوجبة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|master
|التليفون:
|0645823886
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|العنوان:
|hay-hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062504
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