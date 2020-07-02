معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

Master Contact هي شركة صنعت لتسهيل الحياة اليومية للأشخاص المعالين وتجلب لهم راحة الحياة في المنزل. نحن نقدم لمحات تتكيف مع احتياجات الشركات وواقع سوقها وأهداف قادتها. يتم اختيار مرشحينا بعناية لضمان خدمة مستقرة من أجل مرافقتك كل يوم بثقة ، طموحنا: تسهيل الرعاية المنزلية للضعفاء. لدينا حاليا مساعدين منزليين. دورهم هو رعاية المهام المتعلقة براحة عملائنا. وتتمثل مهمتهم الرئيسية في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النظافة والنظافة المثالية لبيئتهم: - صيانة الكتان ، - الكي ، - التسوق ، - تحضير الوجبة