معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م متوسط سعر المتر 700ج ببرج العرب للتواصل 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/2/2020
رقم الإعلان: 2053650
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اراضي للبيع بمحرم بك علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بمحرم بك علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون

(للبيع)

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اراضي للبيع بمحرم بك علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون وبالقرب من جميع الخدمات الي هتحتاجها بمسا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري - في الإسكندرية مصر

قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون اراضي حي عماير وحي فيلات بم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور - في الإسكندرية مصر

اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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20/2/2020
صورة الاعلان: تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي - في الإسكندرية مصر

تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي

(للبيع)

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تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي ومميز جدا بقلب الاسكندريه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كا - في الإسكندرية مصر

تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

20/2/2020
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صورة الاعلان: قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا - في الإسكندرية مصر

قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا

(للبيع)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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20/2/2020
صورة الاعلان: امتلك قطعه ارض مسجلة بقلب الاسكندريه بمساحات متنوعه وتصلح لجميع الاغراض ب - في الإسكندرية مصر

امتلك قطعه ارض مسجلة بقلب الاسكندريه بمساحات متنوعه وتصلح لجميع الاغراض ب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

امتلك قطعه ارض مسجلة بقلب الاسكندريه بمساحات متنوعه وتصلح لجميع الاغراض بجميع المواصفات الي بتحلم .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: ادفع فلوسك في المكان الي تستاهل تعيش فيه وتملك ارضك بقلب الاسكندريه بالقرب - في الإسكندرية مصر

ادفع فلوسك في المكان الي تستاهل تعيش فيه وتملك ارضك بقلب الاسكندريه بالقرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ادفع فلوسك في المكان الي تستاهل تعيش فيه وتملك ارضك بقلب الاسكندريه بالقرب من كارفور والداون وجميع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي بأسعار تنافسيه ومساحات متنوعه وبموقع مميز بالاسكندريه وبالجوار من - في الإسكندرية مصر

قطع اراضي بأسعار تنافسيه ومساحات متنوعه وبموقع مميز بالاسكندريه وبالجوار من

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطع اراضي بأسعار تنافسيه ومساحات متنوعه وبموقع مميز بالاسكندريه وبالجوار من كارفور والداون تاون بمحر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: اشتري ارضك بالاسكندريه من المالك مباشر ولا داع للوسطاء والعمولات بموقع حيوي - في الإسكندرية مصر

اشتري ارضك بالاسكندريه من المالك مباشر ولا داع للوسطاء والعمولات بموقع حيوي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اشتري ارضك بالاسكندريه من المالك مباشر ولا داع للوسطاء والعمولات بموقع حيوي ومميز جدا بقلب الاسكندري.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: ابني فيلتك علي بعد دقايق قليلة جدا من البحر وبالقرب من كارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

ابني فيلتك علي بعد دقايق قليلة جدا من البحر وبالقرب من كارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ابني فيلتك علي بعد دقايق قليلة جدا من البحر وبالقرب من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 200م الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغ - في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغ

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه وا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: لعشاق التميز والخصوصية بفيو رائع بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

لعشاق التميز والخصوصية بفيو رائع بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لعشاق التميز والخصوصية بفيو رائع بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون بمحرم بك الاسكندريه تبعد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: تملك ارض وتمتع بجميع الخدمات لتجعل من حياتك اكثر امان، خصوصية، راحة و رفاهي - في الإسكندرية مصر

تملك ارض وتمتع بجميع الخدمات لتجعل من حياتك اكثر امان، خصوصية، راحة و رفاهي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تملك ارض وتمتع بجميع الخدمات لتجعل من حياتك اكثر امان، خصوصية، راحة و رفاهية كن علي مقربة من كل ما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
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