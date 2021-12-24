معرض صحارى مضخات طلمبات

(للبيع)
|معرض صحارى 2015-2017 تم عرض جميع ما نستوزدة من مضخات ومواتير غاطسة وبحمد اللة وفضلة نال اعجاب الحاضرين والزوار من حيث الجودة والسعر 01222842462 01141008501 01005810244
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مجدى عيسى
|التليفون:
|01222842462-01141008501-01005810244
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|العنوان:
|50 شارع النصر النزهة الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة - مصر- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116578
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1 جنيه
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21,000 جنيه
23,000 جنيه
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