معرض صحارى مضخات طلمبات

معرض صحارى 2015-2017 تم عرض جميع ما نستوزدة من مضخات ومواتير غاطسة وبحمد اللة وفضلة نال اعجاب الحاضرين والزوار من حيث الجودة والسعر 01222842462 01141008501 01005810244