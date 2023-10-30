معدات واجهزة المطاعم والفنادق والكافيهات

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Ad Photo: معدات واجهزة المطاعم والفنادق والكافيهات - in Cairo Egypt

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متوفر لدينا :- معدات المطاعم والكافيهات معدات المخابز والحلواني معدات الطهي والتسخين ثلاجات الحفظ والتخزين والعرض معدات الايس كريم والثلج ماكينات القهوة ومطاحن البن تصنيع وحدات ستانلس ستيل عالى الجودة جميع معدات واجهزة المطاعم والفنادق والكافيهات ومتوفر أعمال الصيانة وقطع الغيار الاصلية واتس اب/ فون 01026421662
Contact The Advertiser:
Contact Name: abdo khalil
Telephone: +201026421662

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: st mokhabrat- moqatm
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 49,000 Pound
Posting Date: 31/10/2023
Ad Number: 2247907
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Price
Posting Date
Ad Photo: جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي - in Cairo Egypt

جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي

(For Sale)

- in Cairo Egypt

-يستخدم لقياس مقاومة السطح في جميع جوانب إنتاج المواد -عند استخدام الأقطاب الكهربائية المدمجة ، تكو.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

30/10/2023
Ad Photo: الهيتر المزارع الصيني الصغير والكبير - in Cairo Egypt

الهيتر المزارع الصيني الصغير والكبير

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بادر بالحجز معنا الهيتر المزارع الصيني الصغير والكبير 📌يستخدم لتدفئة الصوب الزراعية. تدفئة .
Location:

Cairo - Egypt

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30/10/2023
Ad Photo: كاميرا التصوير الحراري - in Cairo Egypt

كاميرا التصوير الحراري

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء • يتم عرض النتائج من خلال شاشة بخلفية .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

28/10/2023
Ad Photo: كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء - in Cairo Egypt

كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

• يتم عرض النتائج من خلال شاشة بخلفية مضيئة • مجموع العناصر: 3600 عنصر • مجال الرؤية/أقصر بعد بؤري: .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

28/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة في اللحوم - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في اللحوم

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في اللحوم -يستخدم لقياس الرطوبة في جميع أنواع اللحوم •الجهاز يساعد على مراقبة الجف.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

26/10/2023
Ad Photo: مبرد العلف - in Cairo Egypt

مبرد العلف

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مبرد العلف هو المسئول عن عملية التبريد للعلف نتيجة درجات الحرارة العالية الناتجة من بخار المكبس وعمل.
Location:

Cairo - Egypt

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26/10/2023
Ad Photo: مجفف محاصيل زراعيه - in Cairo Egypt

مجفف محاصيل زراعيه

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مجفف محاصيل زراعيه لية العمل: يتم ادخال المادة الخام أعلى المجفف ثم يتم تسخين الهواء ثم يتدفق بواسطة.
Location:

Cairo - Egypt

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25/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة في اللحوم - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في اللحوم

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في اللحوم -يستخدم لقياس الرطوبة في جميع أنواع اللحوم •الجهاز يساعد على مراقبة الجف.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

25/10/2023
Ad Photo: مصنع الثلج - in Cairo Egypt

مصنع الثلج

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مصنع الثلج ماكينة واحدة بمقام مصنع كامل 🏭 ✅تمتاز بقلة استخدامه لقدرة كهربية عالية c.
Location:

Cairo - Egypt

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24/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس نفاذية الضوء - in Cairo Egypt

جهاز قياس نفاذية الضوء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس نفاذية الضوء -يستخدم لقياس كمية الضوء التي تمر عبر النافذة. -يستخدم لقياس النفاذية فى جميع.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

22/10/2023
Ad Photo: سيلاج تفريغ الهواء - in Cairo Egypt

سيلاج تفريغ الهواء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

سيلاج تفريغ الهواء ماكينة كبس السيلاج فى بالات بنظام تفريغ الهواء 📍آلية العمل:- يتم تعبئة .
Location:

Cairo - Egypt

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22/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس نفاذية الضوء - in Cairo Egypt

جهاز قياس نفاذية الضوء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

-يستخدم لقياس كمية الضوء التي تمر عبر النافذة. -يستخدم لقياس النفاذية فى جميع العينات الشفافه - أيض.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

22/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة اكسدة الماء - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة اكسدة الماء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يستخدم فى تنقية المياه، الزراعة، احواض السمك، تربية الاحياء المائية، رصد الكلور ومجالات اخرى -معيار .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

21/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة اكسدة الماء - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة اكسدة الماء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يستخدم فى تنقية المياه، الزراعة، احواض السمك، تربية الاحياء المائية، ومجالات اخرى -معيار الوقاية من .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

21/10/2023
Ad Photo: جهاز تحليل المعادن - in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن •يستخدم لتحليل المعادن •يستخدم على نطاق واسع لتجارة المعادن •محمول/سريع يمكنك ال.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

19/10/2023
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