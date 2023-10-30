(For Sale)
|متوفر لدينا :- معدات المطاعم والكافيهات معدات المخابز والحلواني معدات الطهي والتسخين ثلاجات الحفظ والتخزين والعرض معدات الايس كريم والثلج ماكينات القهوة ومطاحن البن تصنيع وحدات ستانلس ستيل عالى الجودة جميع معدات واجهزة المطاعم والفنادق والكافيهات ومتوفر أعمال الصيانة وقطع الغيار الاصلية واتس اب/ فون 01026421662
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|abdo khalil
|Telephone:
|+201026421662
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|st mokhabrat- moqatm
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|49,000 Pound
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247907
111 جنيه مصري
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
Call
Call
111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري