معدات مصانع الاكواب الورقية

استثمر اموالك💵 وافتح مصنع اكواب ورقية لانه يعتبر من المشاريع 🏢الجيدة والتي تم تنفيذها في مجال واسع داخل مصر🇪🇬️ وعلى مستوى العالم العربي 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 📧أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@daltexeg.com الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري