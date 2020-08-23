معدات مصانع الاعلاف

مصانع الثلج ICE FACTORIES 👌👌مع اقتراب الصيف وحرارة الجو الغير مسبوقة فى مصر وفرنا لكم معدات مصانع الثلج س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية ؟؟ 1- انه مشروع مربح جدا وغير مكلف لانه لا يستخدم مواد خام مكلفة (بيستخدم المياة والألة) 2- ممكن يتعمل في كونتنر لسهولة النقل ولا يحتاج مساحة 3- بيتميز بسرعه تحويل المياة الى ثلج خلال 10 الى 15 دقيقة 4- بيتعمل منه اشكال كتير(المبشور-الالواح-الانابيب-مكعبات) فيديو توضيحي: مصانع,ثلج,الجوهري,الات,معدات