معدات مصانع الاعلاف

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تفاصيل الإعلان
مصانع الثلج ICE FACTORIES 👌👌مع اقتراب الصيف وحرارة الجو الغير مسبوقة فى مصر وفرنا لكم معدات مصانع الثلج س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية ؟؟ 1- انه مشروع مربح جدا وغير مكلف لانه لا يستخدم مواد خام مكلفة (بيستخدم المياة والألة) 2- ممكن يتعمل في كونتنر لسهولة النقل ولا يحتاج مساحة 3- بيتميز بسرعه تحويل المياة الى ثلج خلال 10 الى 15 دقيقة 4- بيتعمل منه اشكال كتير(المبشور-الالواح-الانابيب-مكعبات) فيديو توضيحي: مصانع,ثلج,الجوهري,الات,معدات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/8/2020
رقم الإعلان: 2065595
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