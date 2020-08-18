معدات مصانع الاعلاف

مكبس العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مكبس العلف) وهو العامل الرئيسي في خط انتاج العلف حيث يحول العلف الناعم المخلوط الى مصبعات علف . يمتاز مكبسنا ب: - بقلة استهلاك الكهرباء - يصنع جميع أنواع الاعلاف - مزود بفيدر يعمل على تغذية المكبس - الكونديشنر والفيدر مصنوعين من ستانلس * شركة الجوهرى تقدم خلاط ثنائى وثلاثي على حسب درجة الطبخ , * يوجد لدينا مكابس بطاقات إنتاجية مختلفة معدات,مصانع,علف,مكبس ,شركة الجوهرى, * 📞لاى استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795