معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)
|يتميز ميزان التعبئة: - يعمل على تعبئة العلف فى اجولة باوزان دقيقة - سهولة نقل العلف وحمايته - تعمل على توفير العمالة والوقت ودقة الوزن - تستخدم مع العلف الناعم والخشن والمصبعات والاعلاف منخفضة الانسيابية - مزود بسير يعمل على نقل المنتج من ميزان التعبئة الى ماكينة الخياطة - مزود بماكينه خياطة تعمل على خياطة الاجولة - مزود بوحدة PLC وكما انها تعاود للصفر اليا - مزود بوحدة كنترول خاصه بها - توجد بطاقات انتاجية مختلفة يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 او زيارة موقعن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرى
|التليفون:
|01098987479
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065307
50 جنيه
499 جنيه
2,400 جنيه
1,890 جنيه
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1 جنيه