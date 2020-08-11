معدات مصانع الاعلاف

يتميز ميزان التعبئة: - يعمل على تعبئة العلف فى اجولة باوزان دقيقة - سهولة نقل العلف وحمايته - تعمل على توفير العمالة والوقت ودقة الوزن - تستخدم مع العلف الناعم والخشن والمصبعات والاعلاف منخفضة الانسيابية - مزود بسير يعمل على نقل المنتج من ميزان التعبئة الى ماكينة الخياطة - مزود بماكينه خياطة تعمل على خياطة الاجولة - مزود بوحدة PLC وكما انها تعاود للصفر اليا - مزود بوحدة كنترول خاصه بها - توجد بطاقات انتاجية مختلفة يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 او زيارة موقعن