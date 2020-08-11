معدات مصانع الاعلاف

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: معدات مصانع الاعلاف - في القاهرة مصر

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يتميز ميزان التعبئة: - يعمل على تعبئة العلف فى اجولة باوزان دقيقة - سهولة نقل العلف وحمايته - تعمل على توفير العمالة والوقت ودقة الوزن - تستخدم مع العلف الناعم والخشن والمصبعات والاعلاف منخفضة الانسيابية - مزود بسير يعمل على نقل المنتج من ميزان التعبئة الى ماكينة الخياطة - مزود بماكينه خياطة تعمل على خياطة الاجولة - مزود بوحدة PLC وكما انها تعاود للصفر اليا - مزود بوحدة كنترول خاصه بها - توجد بطاقات انتاجية مختلفة يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 او زيارة موقعن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرى
التليفون: 01098987479

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/8/2020
رقم الإعلان: 2065307
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة ايجي تك لمعامل اللغات و التعليم عن بعد - في القاهرة مصر

شركة ايجي تك لمعامل اللغات و التعليم عن بعد

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24/6/2020
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(للبيع)

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9/6/2020
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(للبيع)

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اتصل

9/6/2020
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صورة الاعلان: وكيل صوتيات JD-MEDIA الكورى فى مصر - في القاهرة مصر

وكيل صوتيات JD-MEDIA الكورى فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات وكيل لأفضل ماركة صوتيات فى مصر ماركة JDMالكورى المنشأ التى تتم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: وكيل صوتيات TOA اليابانى فى مصر - في القاهرة مصر

وكيل صوتيات TOA اليابانى فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نحن الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات IBC الوكيل الوحيد للصوتيات TOA بالتصنيع اليابانى وتجميع اندون.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: وكيل انتركم فارفيزا FARFISA الايطالى فى مصر - في القاهرة مصر

وكيل انتركم فارفيزا FARFISA الايطالى فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصرماركة فارفيزا بنوعيه الص.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: الوكيل الوحيد والحصرى للانتركم فارفيزا farfisa الايطالى فى مصر - في القاهرة مصر

الوكيل الوحيد والحصرى للانتركم فارفيزا farfisa الايطالى فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات IBC الوكيل الوحيد والحصرى للانتركم الصوتى والمرئى فى مصر ايام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: هورنات مساجد JD-MEDIA كورى - في القاهرة مصر

هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: سماعات بروجيكتور TOA اندونيسى للمساجد والمصانع والكنائس - في القاهرة مصر

سماعات بروجيكتور TOA اندونيسى للمساجد والمصانع والكنائس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سماعة بروجيكتور 6 وات اللون ابيض تصلح للاسقف الخرسانه وللتركيب على الحائط وتصلح للتركيب فى الاماكن .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: هورنات مساجد JD-MEDIA كورى - في القاهرة مصر

هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات IBC الوكيل الوحيد والحصرى لماركة JD_MEDIA الكورى ولدينا افضل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2020
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