تقدم شركة دالتكس إيجيبت للإستيراد والتصدير لعملائها الكرام 🤝 { ماكينة طباعة الفلكسو 5 الوان للاكواب الورقية } * مميزاتها هي : -تتميزعن غيرها من ماكينات الطباعة الأوفست بأن ماكينة الطباعة الفلكسو لا يوجد في الحبر الخاص بها رائحة بعكس ماكينات الطباعة الأوفست توجد للحبر الخاص بها رائحة . -الة الطباعة على الأكواب الورقية 5 لون تستخدم الاحبار الغذائية الخاصة و يتم التجفيف بواسطة الأِشعة تحت الحمراء IR . -الماكينة تقوم بالفك و التغذية و الطباعة و التجفيف بواسطة الأشعة تحت الحمراء ثم اللف في مرحلة