معدات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: معدات - في كفر الشيخ مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

تقدم شركة دالتكس إيجيبت للإستيراد والتصدير لعملائها الكرام 🤝 { ماكينة طباعة الفلكسو 5 الوان للاكواب الورقية } * مميزاتها هي : -تتميزعن غيرها من ماكينات الطباعة الأوفست بأن ماكينة الطباعة الفلكسو لا يوجد في الحبر الخاص بها رائحة بعكس ماكينات الطباعة الأوفست توجد للحبر الخاص بها رائحة . -الة الطباعة على الأكواب الورقية 5 لون تستخدم الاحبار الغذائية الخاصة و يتم التجفيف بواسطة الأِشعة تحت الحمراء IR . -الماكينة تقوم بالفك و التغذية و الطباعة و التجفيف بواسطة الأشعة تحت الحمراء ثم اللف في مرحلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الجوهري
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري- كفرالشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/8/2020
رقم الإعلان: 2065450
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#جديد_فـابـو👉👉 قوه وصلابه ومرونه في التحكم 💪💪⚡️⚡&.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: مصنع علف حيوانات اليفه من شركة الجوهري (Dry FooD) - في كفر الشيخ مصر

مصنع علف حيوانات اليفه من شركة الجوهري (Dry FooD)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مصنع علف حيوانات اليفه من شركة الجوهري (Dry FooD) شركة الجوهري المتخصصة في معدات مصانع الأعلاف و خ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع شكائر منسوجة "3x1" - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة "3x1"

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة "3x1" 🔥 *الماكينة تعمل كوحده متكاملة لإنتاج الشكائر المن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: فابو للمعدات الثقيلة - في كفر الشيخ مصر

فابو للمعدات الثقيلة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لودر فابو . ⚡️💪 مستقبل المعدات الثقيلة في مصر والوطن العربي .👌 فابو ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية - في كفر الشيخ مصر

مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
صورة الاعلان: فابو للمعدات الثقيلة - في كفر الشيخ مصر

فابو للمعدات الثقيلة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 إنن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل 👌&#.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

13/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager