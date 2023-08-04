معدات زراعية محراث حصادة برسيم لمامة العشب ناثرة سماد

(For Sale)

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Turkey (Konya) [ Change location ]

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شركة first choice agro للمعدات الزراعية أقوى العروض والتخفيضات على المعدات الزراعية احصل على ما تحتاجه من معدات زراعية بأفضل الأسعار لدينا تشكيلة واسعة من المعدات الزراعية تشمل: حصادات البرسيم محاريث التربة آلات جمع الأعشاب خلاطات الأعلاف وأكثر زورونا اليوم واحصلوا على أفضل الأسعار شركة first choice agro للمعدات الزراعية العنوان: تركيا ولاية قونيا الهاتف: 00905399119444 البريد الإلكتروني: export@firstchoiceagro.com الموقع الإلكتروني: www.firstchoiceagro.com فيسبوك:
Contact The Advertiser:
Contact Name: first choice agro
Telephone: 0090 539 911 94 44

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Location: Aşağıpınarbaşı OSB Mahallesi, 523. Sokak, No:8/1 Selçuklu/Konya/Türkiye- KONYA
Konya -

Turkey
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 18/10/2023
Ad Number: 2246486
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Posting Date
Ad Photo: معدات زراعية خلاطات العلف - in Konya Turkey

معدات زراعية خلاطات العلف

(For Sale)

- in Konya Turkey

خلاطات العلف من شركة فيرست جويز أغرو هي جزء من منتجاتهاالزراعية العالية الجودة تعد فيرست جويز أغرو و.
Location:

Konya - Turkey

Call

4/8/2023
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