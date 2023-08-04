معدات زراعية محراث حصادة برسيم لمامة العشب ناثرة سماد

(For Sale)
|شركة first choice agro للمعدات الزراعية أقوى العروض والتخفيضات على المعدات الزراعية احصل على ما تحتاجه من معدات زراعية بأفضل الأسعار لدينا تشكيلة واسعة من المعدات الزراعية تشمل: حصادات البرسيم محاريث التربة آلات جمع الأعشاب خلاطات الأعلاف وأكثر زورونا اليوم واحصلوا على أفضل الأسعار شركة first choice agro للمعدات الزراعية العنوان: تركيا ولاية قونيا الهاتف: 00905399119444 البريد الإلكتروني: export@firstchoiceagro.com الموقع الإلكتروني: www.firstchoiceagro.com فيسبوك:
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|first choice agro
|Telephone:
|0090 539 911 94 44
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|Location:
|Aşağıpınarbaşı OSB Mahallesi, 523. Sokak, No:8/1 Selçuklu/Konya/Türkiye- KONYA
Konya - Turkey
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246486
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