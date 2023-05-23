معدات زراعية خلاطات العلف

(For Sale)

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Ad Photo: معدات زراعية خلاطات العلف - in Konya Turkey

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خلاطات العلف من شركة فيرست جويز أغرو هي جزء من منتجاتهاالزراعية العالية الجودة تعد فيرست جويز أغرو واحدة من الشركات الرائدة في صناعة معدات الزراعة وتوفر حلاً شاملاً للمزارعين ومربي المواشي. تمتاز خلاطات العلف من شركتنا بتصميمها المتين والقوي وبسهولة استخامها والتحكم بها وبسعات متنوعة من الأحجام والسعات لتلبية احتياجات المزارعين ومربي المواشي المختلفة.
Contact The Advertiser:
Contact Name: first choice agro
Telephone: 0090 539 911 94 44

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Location: Aşağıpınarbaşı OSB Mahallesi, 523. Sokak, No:8/1 Selçuklu/Konya/Türkiye- KONYA
Konya -

Turkey
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 4/8/2023
Ad Number: 2239972
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Ad Photo: معدات زراعية - in Konya Turkey

معدات زراعية

(For Sale)

- in Konya Turkey

تمتلك شركتنا First Choice Agro خبرة واسعة في صناعة المعدات الزراعية عالية الجودة وذات الأداء الممتاز.
Location:

Konya - Turkey

Call

23/5/2023
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