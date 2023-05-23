معدات زراعية خلاطات العلف

(For Sale)
|خلاطات العلف من شركة فيرست جويز أغرو هي جزء من منتجاتهاالزراعية العالية الجودة تعد فيرست جويز أغرو واحدة من الشركات الرائدة في صناعة معدات الزراعة وتوفر حلاً شاملاً للمزارعين ومربي المواشي. تمتاز خلاطات العلف من شركتنا بتصميمها المتين والقوي وبسهولة استخامها والتحكم بها وبسعات متنوعة من الأحجام والسعات لتلبية احتياجات المزارعين ومربي المواشي المختلفة.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|first choice agro
|Telephone:
|0090 539 911 94 44
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|Location:
|Aşağıpınarbaşı OSB Mahallesi, 523. Sokak, No:8/1 Selçuklu/Konya/Türkiye- KONYA
Konya - Turkey
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|4/8/2023
|Ad Number:
|2239972
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