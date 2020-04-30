معدات خطوط مصانع الاكواب الورقية

(للبيع)
|⏪👌ولتشجيع الاستخدام الواحد للكوب الورقى للحد من انتشار الفيروس🦇🦠 👌💯تجهيز مصنع اكواب ورقية الخاص بك من شركة دالتكس ايجيبت 💯 👌👌معدات مصانع اكواب ورقية بطافات انتاجية مختلفة 👌💯ولدينا خدمه ما بعد البيع 👌💯وكمان فى ضمان وتدريب العمالة 👷♂️على كيفية التشغيل 👌👨🔧ولدينا قطع غيار مصانع الاكواب الورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: العنوان: مصر - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|782 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058680
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